Tedbirler salgın yayılımının düşmesini sağladı: Risk haritası yeşile dönüyor - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ve valilik tarafından alınan tedbirler, salgın yayılımının düşmesine olumlu yansıdı. Kırıkkale'de korona virüs yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı. Vaka sayılarındaki gözle görülür düşüş, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tedbirler sonrasında normale dönmeye başladı.

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