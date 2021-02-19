Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı - Son Dakika

Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı

19.02.2021 08:07

Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttıKORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işletmelerde masada servisin uzun süredir yasak olması nedeniyle birçok kişi yemeğini aracında tüketiyor.

Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işletmelerde masada servisin uzun süredir yasak olması nedeniyle birçok kişi yemeğini aracında tüketiyor. Vatandaşlar araçta yemek yemenin zor olduğunu belirtirken, oto yıkamacılar ise bu süreçte aracını temizletmeye gelenlerin sayısının arttığını söyledi.

Türkiye genelinde geçen aylarda koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenince 'restoran ve kafe gibi işletmelerde masada servis de yasaklandı. İşletmeler, ara gelsin ve gel al paket servisine geçti. O günden bu yana birçok kişi paket olarak aldıkları yemeklerini parklarda ya da araçlarında tüketiyor. Özellikle çalışan ve öğle yemeğini dışarıda yemek zorunda kalan kesim, restoranların yakınlarına çektikleri araçlarında tüketmeye başladı. Restoranda oturarak yemek yemenin rahatlığını özlediklerini belirten birçok kişi, içinde yemek yedikleri için araçlarının sık kirlendiğini ifade etti. Bu süreçte oto yıkamacıların işlerinde de artış gözlendi.

'KAPUTUN ÜSTÜNE MASA KURDUK'

Öğle yemeğini dışarıda yemek için kebapçıya gelen ve otomobillerinin kaputunu masa olarak kullanan bir grup iş arkadaşı ise görenleri şaşırttı. Kaputun üzerine çeşit çeşit salata dizen gençler, kebap dürümünü bu şekilde yedi. İş arkadaşlarıyla öğle yemeklerini genelde otomobil içinde ya da kaputu masa olarak kullanıp yediklerini kaydeden Gürkan Güngör, "Her gün senaryo değişiyor. Bir gün kaputun üzerinde yiyoruz, diğer gün parktaki bankın üzerinde. Bir an önce restoranlar açılsa da bu çileden kurtulsak" dedi.

Öğrenci arkadaşlarıyla bir otomobilin içinde yemek yiyen Zümrüt Olgaz ise restoranda yemek yemeyi çok özlediğini ve arabaya yemek dökmemek için stres altında yemek yediğini anlattı.

İş yerinin önüne özellikle yemek saatlerinde birçok aracın geldiğini ve insanların paket olarak aldıkları yemeği arabaların içinde yediğini kaydeden kebapçı Yaşar Aydın da onlara hizmet vermeyi çok özlediklerini ifade etti.

'SALATA, SUSAM, ŞALGAM DÖKÜP YIKATIYORLAR'Yaşanan bu süreç sonrası işlerinde kısmen de olsa bir artış yaşandığını kaydeden oto yıkamacı Alper Altundağ, özellikle otomobiline yemek döken kişilerin soluğu iş yerlerinde aldıklarını belirtti. İşlerinin artmasından çok insanların rahatça yemek yemesini istediğini söyleyen Altundağ, "Tabii sağlığımız her şeyden önce gelir. Umarım en kısa zamanda bu süreç biter. Tabii ister istemez işlerimiz biraz arttı. Arabasına şalgam, susam, salata ya da herhangi yiyecek- içecek döken direkt yıkamaya getiriyor" dedi.

Aracında yemek kırıntıları biriktiği için iç temizlemeye getirdiğini aktaran Hakan Hökkü ise yemeğe para verdikten sonra üzerine bir de oto yıkamaya para vermeye başladığını söyledi.

Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı

Otomobil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı - Son Dakika


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