Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor - Son Dakika

Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor

21.12.2020 10:28

- Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirlerin olumlu etkisi, Kırıkkale'deki yoğunluk haritasına yansıdı.

- Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirlerin olumlu etkisi, Kırıkkale'deki yoğunluk haritasına yansıdı. Geçen haftalarda kırmızıya bürünen harita, şimdilerde normale dönmeye başladı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgını yüzünden binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bu nedenle Covid-19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için uygulanan hafta içi 8, hafta sonu ise 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ve valilikler tarafından alınan tedbirler sayesinde salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Vaka sayılarındaki gözle görülür düşüş, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tedbirler sonrasında normale dönmeye başladı.

Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor
Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor
Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor
Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor
Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kırıkkale, Harita, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tedbirler sonuç veriyor, Kırıkkale risk haritası normale dönüyor - Son Dakika


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