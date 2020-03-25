"Tedbirlere riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz" - Son Dakika
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"Tedbirlere riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz"

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Tedbirler salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Tedbirler salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz" dedi.


AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin maruz kaldığı virüs tehdidinin bertaraf edilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğine dikkat çekti.


Kırkpınar, "Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreçte en büyük görev hemşehrilerimize düşüyor. Hemşehrilerimizden istirhamımız, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin bu sürece olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalandığına vurgu yapan Milletvekili Kırkpınar, "Ülkemizin uyguladığı dengeli politikalar, bir yandan özel sektörün üretim gücünü desteklerden, diğer yandan; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağlamıştır. Ülke olarak en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirleri de süratle alarak hayata geçirilmiştir. Biz önce 'insan' diyen, öyle bir medeniyetin ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir kültürün mensuplarıyız. Özellikle hükümetimiz tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için başlatılan sokağa çıkma yasağına büyüklerimizin hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz" dedi.


"Bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır"


Kırkpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Kovid-19 hastalığından en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse bencilliği veya özensizliği sebebiyle tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Tedbirler de salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz gereken husus bireysel temizliğimize ve diğer unsurlar, bunun yanında diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmektir. - İZMİR

Milletvekili, Kırkpınar, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:25 Kaynak: İHA

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