Tedbirlere uymayan 33 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Kastamonu Valiliği, 4-10 Mart tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymayan 33 kişiye toplamda 31 bin 919 TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 -10 Mart tarihleri arasında maske takmamaktan 8, sosyal mesafeye uymamaktan 5, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 19, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi olmak üzere toplam 33 kişiye 31 bin 919 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Açıklamada, 11 Mart tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 4 kişinin Kastamonu Valiliğinde belirlenen yurtlarda bulundurulduğu ifade edilerek, yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunma hazırlığının devam ettiği kaydedildi. - KASTAMONU