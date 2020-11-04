Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza - Son Dakika

Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza

04.11.2020 11:39

- Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mart ayından bu yana korona virüs tedbirlerine uymayan 4 bin 426 kişiye toplam 5 milyon 308 bin 640 lira idari para cezası kesildi.

- Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mart ayından bu yana korona virüs tedbirlerine uymayan 4 bin 426 kişiye toplam 5 milyon 308 bin 640 lira idari para cezası kesildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal eden 4 bin 426 kişiye, toplamda 5 milyon 308 bin 640 lira para cezası kesildi. Bu kapsamda, testi pozitif çıkanlardan 269 kişiye 847 bin 300 lira, korona virüs temaslı ihlal eden 429 kişiye 1 milyon 341 bin 900 lira, izolasyon yükümlüklerini ihlal eden 293 kişiye 189 bin 793 lira, maske takmayan bin 348 kişiye 1 milyon 19 bin 878 lira, sosyal mesafeye uymayan 286 kişiye 234 bin 468 lira, tedbir alınamayan 170 iş yeri sahibine 105 bin 352 lira, 65 yaş üstü sokağa çıkmama ihlali olan 31 kişiye 10 bin 871 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma ihlali 159 kişiye 94 bin 880 lira, 18 yaş altı sokağa çıkma ihlalinde 4 kişiye 2 bin 772 lira, sokağa çıkma yasağı ihlalinde 485 kişiye 656 bin 993 lira, yüzde 50 yolcu taşıma ihlali olan 95 araç şoförüne 28 bin 233 lira, seyahat belgesi olamadan seyahat eden 4 kişiye 4 bin lira ve parklarda yapılan idari işlemlerde 853 kişiye 772 bin 200 lira olmak üzere toplamda 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Uyarılara uymayan 6 iş yeri ise kapatıldı.

Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza
Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza
Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza
Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza

Para Cezası, Diyarbakır, Yenişehir, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan neden hala belli değil? Seçimler mahkemeye taşınır mı?
Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak         
11:50
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım         
10:23
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı         
09:30
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 12:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei