Tedbirlere uymayan 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza - Son Dakika

Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Demirköy , Lüleburgaz , Pınarhisar, Pehlivanköy ve Babaeski ilçelerine bağlı belde ve köylerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 79 kişiye toplamda 248 bin 850 lira para cezası kesildi.

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor