Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı - Son Dakika

Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı

22.03.2021 13:04
Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı, System.String[]

Korona virüs haritasında orta riskli iller arasında yer alarak kısıtlamalardan kurtulan Eskişehir'in, vaka sayısı atarak yüksek riskli illere girmesine rağmen vatandaşların tedbirsiz davranışlarının önüne bir türlü geçilemiyor.

Korona virüs haritasında orta riskli iller arasında yer alarak kısıtlamalardan kurtulan Eskişehir'in, vaka sayısı atarak yüksek riskli illere girmesine rağmen vatandaşların tedbirsiz davranışlarının önüne bir türlü geçilemiyor.

Eskişehir'de Korona virüs haritası kırmızıya döndü. 20-26 Şubat tarihlerinde yayınlana risk haritasında orta riskli illerde yerini bulan Eskişehir kırmızı renge dönüştü. Sağlık Bakanlığı tarafından en paylaşılan 13-19 Mart haritasında, ülke genelinde birçok ilin rengi değişti. İç Anadolu'da yer alan Eskişehir'de ise haftalık vaka sayısı 100 binde 116,56 olarak artarken, kentin rengi en yüksek risk taşıyıcı anlamına gelen kırmızıya çevrildi. Bir öneki dönemde bu oran 100 binde 74,59'du.

Vaka sayısında artış yaşanan kentte, birçok vatandaşların virüsü unutarak güneşin tadını çıkarttığı gözlemlendi. Şehirde son kaç gündür yağan yağmurun ardından bugün ortaya çıkan güneş, insanları sokağa döktü. Hamam Yolu, 2 Eylül caddesi, Doktorlar caddesi, Taşbaşı, Köprübaşı, Çarşı gibi kentin merkezi yerde insanlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak güzel havanın keyiflini çıkarırken görüldü. Bazı duyarlı vatandaşlar ve çevredeki esnaf, vaka sayısındaki artışın sebebini, insanların rehavete kapılarak tedbirlere uymaması olduğu dile getirdi.

"Kimse sosyal mesafe korumuyor"

Eskişehir Taşbaşı'ndan dükkanı bulunan esnaf Muharrem Şahin, vatandaşların tedbirsizce davranışından şikayetçi olduğunu anlattı. Şahin, "Kimse sosyal mesafeyi korumuyor. Yan yana gelip kalabalık ortamlarda oturuyorlar. İnsanlar kısıtlamalarda evde kaldılar, ama tedbirler gevşetildiğinde vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Tamam, insanlar bunaldı, fakat tedbiri de elden bırakmamak lazım" dedi.

"Biz devletin ve Bilim Kurulunun uyarlarını dikkate almıyoruz"

Başka bir vatandaş Bahri Yücel, "Ben işlek yerindeyim, buradan günde binlerce insan geçer. Karşılaştığımı bazı manzaralar yüzünden üzülüyorum. Kurallara uyma oranı azaldı. Dikkat etmezsek acısını hepimiz çekeceğiz. Gevşeyen kısıtlamalardan sonra gerek lokantalarda, gerek kahvehanelerde mesafeyi unuttuk. Devletin ve Bilim Kurulunun uyarılarını dikkate almıyoruz. Özellikle gençler fırsatını bulduğu anda maskeleri çıkarıyorlar" diye belirtti.

"İnsan sağlığından olunca kıymetini anlar"

Diğer bir esnaf Cevher Mahmutlar ise, "Ben kanser tedavisi gördüm, hastaneye düştüğüm için hayatın kıymetini biliyorum. İnsanlar bir şeyi kaybetmeden değerini anlamıyor. Kurallar insanların sağlığı için. İnsanlar polisi gördüğünde maskeyi takıyorlar. Ama polisi görünce değil sürekli takılmalı bu maske" şeklinde konuştu.

"Gençler tedbirlere uymuyor"

Son olarak başka bir vatandaş Alaattin Selke de, gençlerin diğerlere göre tedbirlere daha az uyduğu söyledi. Alaattin Selke, "Gençler pek umursamıyor, genelde umursayanlar orta yaştaki vatandaşlar. Maskeyi çenelerine taktıklarını görüyorum ve uyarıyorum. 'Çenene değil burnuna tak' diyorum, bana tepki gösterip korkmadıklarını söylüyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı
Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı
Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı
Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı
Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı
Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı
Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı
Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı

Koronavirüs, İç Anadolu, Eskişehir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tedbirlere uymayan Eskişehir kızardı - Son Dakika


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