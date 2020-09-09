"Tedbirlere uyulmaz ise kayıplar ve vakalar artarak devam eder " - Son Dakika

"Tedbirlere uyulmaz ise kayıplar ve vakalar artarak devam eder "

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Eylül ayında yeni normal dönemdeki dalgalanmalara dikkat çekerek "Korona virüs tedbirlerine uyulmaması takdirde kayıplar ve vak'alar artar" uyarısında bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Eylül ayında yeni normal dönemdeki dalgalanmalara dikkat çekerek "Korona virüs tedbirlerine uyulmaması takdirde kayıplar ve vak'alar artar" uyarısında bulundu.

Dünya genelinde yayılan koronavirüs hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye'de koronavirüsün yayılmaması için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse diğer bakanlıklar büyük bir özveriyle önlemleri arttırdı. İhlas Haber Ajansın'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk; olası bir ikinci dalganın olmaması için yapılması gerekenleri ifade etti.

"YENİ NORMAL DÖNEM İÇİN BELİRTİLEN KURALLARA UYULMAZ İSE HASTALIĞIN CİDDİ BOYUTLARA ULAŞIR"

Koronavirüs salgınının dünyadaki bazı devletlerde 2'nci dalgayı yaşadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Türkiye'de yeni normal dönem için belirtilen kurallara uyulmaz ise hastalığın ciddi boyutlara ulaşacağını belirtti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk, "Yaklaşık olarak 8 ayı geçen bir süredir Kovid 19 enfeksiyonu tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Kıtalararası görülmediği ülke kalmayan bir pandemi ile karşı karşıyayız. Ülkemizde ise 1'inci dalga Mayıs ayında 700'lü vak'alara inmiş iken Haziran ayında yeni normale geçiş dönemi ile diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi vak'alar beklenen oranda azalmadı. Haziran ayının serbestleşmesi sonrasına bin 200'lü vak'alara kadar ulaştı. Son günlerde vak'alarda bir artış eğilimi var. Günlük olarak bin 600'lü vak'alara kadar ulaştı. Ölümler 20'li sayılarında iken 50'li sayılarına kadar ulaştı. Biz Türkiye olarak birinci sürecin bitmediği ama dalgalanmaların devam ettiği bir süreci yaşıyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA VAKA ORANLARI TÜRKİYE ORTALAMASINA GÖRE NİSPETEN AZALDI"

İlk zamanlar İstanbul'un toplam vak'aların yüzde 20'sini oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Öztürk, "Haziran ayında yeni normal dönemin başlaması ve İstanbul'un dışına çıkan nüfus sebebiyle İstanbul'da vak'a oranları Türkiye ortalamasına göre nispeten azaldı. Yüzde 50'nin üzerinde vak'a sayıları toplamda yüzde 44'lere kadar düştü. Son 7 günlük vak'alara baktığımız zaman İstanbul Türkiye vak'alarının yüzde 12 kadarını oluşturuyor" dedi.

"KORONAVİRÜSÜ GENÇLERDE DAHA AZ GÖRÜLÜYOR YANLIŞINA KAPILINIYOR"

Bilim Kurulu üyesi Recep Öztürk " Gençlere baktığımızda bir konu yanlış anlaşılıyor. Koronavirüsü gençlerde daha az görülüyor yanlışına kapılınıyor. Gençlerde daha az görülmüyor ama gençlerde ölüm ve ağır seyir daha azdı. Tüm dünyada böyledir. Gençlerin daha fazla kontrolsüz bir şekilde bir araya gelmesi haliyle gençler arasında vak'aların artmasına neden oluyor. Bir düğünde halay çekenler, bir maç izleme de bir araya gelenler gibi etkinlikler beraber olan gençler yakın temas kurduklarını biliyoruz. Bu hatalardan bir diğeri ise bu hastalık gençlerde seyir etmiyor diye tedbir korunmaya yönelik tedbirleri ihmal ederek biraz daha kurallara uyumsuzluk az bu nedenle gençler arasında vaka sayıları fazla görülüyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYA OLARAK ÇOK ÖZEL BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Toplum olarak salgının hep birlikte pasifize edileceğini belirten Bilim Kurulu üyesi Öztürk, "Toplumda bulunan her kesim korunma konusunda her alanda dikkat ederek tedbirleri elden bırakmamalıyız. Düğünler, nikahlar kesinlikle önemli ama dünyada bu tür salgınlar yüz yılda bir görünür. Dünya olarak çok özel bir dönemden geçiyoruz. Bundan dolayı normal bir dönemde değiliz yeni normal dediğimiz bir dönemdeyiz. Sosyal yaşamın kontrollü olduğu bir dönemdeyiz, dolayısıyla kurallarımız belli olacak. Sosyal mesafe mutlak korunarak, maske takılacak, ellerimiz mümkün olduğu kadar dezenfekte edilerek yıkanmalıdır. Halk arasında kullanılmakta olan "ziyaretin kısası makbuldür " sözünün uygulanacağı bir dönemden geçiyoruz. Görüşmelerimiz evimizde kurallara dikkat edilerek kısa olmalıdır. Toplumda gerçekleştireceğimiz yürüyüş, alışveriş gibi aktiviteleri yoğun olmadığı zamanlarda yapmalıyız" dedi.

"OKULLARIN AÇILMASINDA ÇOK FAKTÖR VAR, BU DURUM İÇİM BİLİM KURULU BİR ARAYA GELECEK"

Okulların eğitime açılması için birçok faktörün olduğunu belirten Öztürk, "Bilim Kurulu tarafından oluşturulan rehber çalışmasında öğrencilerin ailelerin nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği belirtildi. Kompleks bir süreç olayın servis yönü var, öğrenci yönü var, çalışan veliler yönü var, çalışmayan veliler yönü var. Bu faktörlerin her birisinin düşünülerek ayarlanması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında da eğitimde velilerin isteklerinin doğal olarak dikkate alınacağını belirtti. Bu düşünce en makbul düşüncedir. Önümüzdeki günlerde bilim kurulu toplanarak eğitimin nasıl olması gerektiği, hangi metodların uygulanması gerektiği gibi konularda yeni vak'alara göre bir değerlendirme çalışması sergileyecek. Okulda uyulması gereken kurallar baştan sona belirlendi. Genel duruma göre bakılarak gerekli çalışmalar hayata geçecek " diye konuştu.

(Aykut Zor/İHA)

Koronavirüs, İstanbul, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tedbirlere uyulmaz ise kayıplar ve vakalar artarak devam eder ' - Son Dakika

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