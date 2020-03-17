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"Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım"
16 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" dediSağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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