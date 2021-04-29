Tedbirlerin hiçe sayıldığı park şeritlerle kapatıldı - Son Dakika

Eskişehir'in Eti Caddesi üzerinde bulunan bir park, kalabalık grupların bir araya gelerek yoğunluk oluşturması ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması nedeniyle şeritlerle kapatıldı.

Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşlar tarafından "Eti Park" olarak bilinen alanda, gün içerisinde dikkat çeken yoğunluklar oluşuyordu. Sosyal mesafe ve korona virüs tedbirlerinin unutulduğu parkta, polis ve zabıta ekiplerinin anonslarla yaptığı uyarılar dikkate alınmıyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında, her gün onlarca kişinin vakit geçirdiği park şeritlerle kapatıldı. Park içerisinde bulunan oturma bankları ve ahşap kamelyalar da ayrıca kapatılarak vatandaşların oturmasının önüne geçildi. - ESKİŞEHİR