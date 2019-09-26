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"Tedbirli olmak zorundayız"

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Tedbirli olmak zorundayız. Vatandaşlardan isteğimiz özellikle hasarlı bina varsa lütfen girmesinler.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Tedbirli olmak zorundayız. Vatandaşlardan isteğimiz özellikle hasarlı bina varsa lütfen girmesinler. İlgililerin talimatları doğrultusunda hareket etsinler." dedi.

Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Deprem Sempozyumu"na katılan Nurlu, İstanbul'da meydana gelen ve Kocaeli'de de hissedilen depreme ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Teorik olarak bu depremin artçılarının meydana geleceğini belirten Nurlu, "Tedbirli olmak zorundayız. Vatandaşlardan isteğimiz özellikle hasarlı bina varsa lütfen girmesinler. İlgililerin talimatları doğrultusunda hareket etsinler." diye konuştu.

KOÜ Mühendislik Fakültesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik de panelde depremi hissettiklerini söyledi.

Sempozyum sırasında aslında depremle ilgili kendilerinin de test edildiğini anlatan Sertçelik, şunları kaydetti:

"Deprem, Marmara Denizi'nde, orta Marmara sırtında meydana geldi ve derinliği 21 kilometre. Depremden sonra artçılar devam ediyor. Daha önceki depremlerde olduğu gibi artçı sürecin devam etmesi normal bir durum. Depremin olduğu yer, saati itibarıyla eğitimin devam etmesi, öğrencilerin okullarda olması, insanları panik haline soktu. Genel anlamda baktığımızda bu bölgede 1766'da bir deprem var. O depremin olduğu yerde meydana geldi."

Bundan sonraki sürecin izleneceğini dile getiren Sertçelik, "Şöyle ya da böyle bir sonuç çıkarmamız şu anki verilerle mümkün değil." ifadesini kullandı.

Marmara Denizi, Marmara, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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