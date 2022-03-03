TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika
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TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ

03.03.2022 11:26

KAĞITHANE'de 4 katlı apartmanın yıkım çalışmalarında bitişiğinde bulunan binadakiler, önlem alınmadığı gerekçesiyle tedirgin oldu.

KAĞITHANE'de 4 katlı apartmanın yıkım çalışmalarında bitişiğinde bulunan binadakiler, önlem alınmadığı gerekçesiyle tedirgin oldu. Dairelerden birinin camları kırıldı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde 4 katlı binada iddiaya göre gerekli tedbirler alınmadan yıkım çalışmaları başladı. Yıkım sırasında bitişikteki Fatma Yücel'e ait 4 katlı binanın bazı dairelerinde hasar oluştu. Bina sahibinin avukatı Hasan Eren'in ulaşmaya çalıştığı yıkılan binanın müteahhidinin, "İki gün başka yerde konaklasınlar, parasını biz veririz" dediği iddia edildi. Bunun üzerine avukat Hasan Eren, ilgili kurumlara yıkımın durdurulması yönünde başvuruda bulundu.

"2 GÜN BAŞKA YERDE KONAKLASINLAR PARASINI ÖDERİZ"

Hasan Eren, "Bu binada yıkım kararı olduğu söyleniyor. Biz görmedik ama zabıta görevlileri de bize yıkım kararlarının olduğunu söyledi. 2 gün önce başlayan bir yıkım söz konusu. Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre binaya en az 2,5 metre mesafede bir önlem alınması gerekli. Eğer bina bitişik nizamsa, yan binalara yönelik oluşabilecek hasarların tedbirlerinin alınması gerekir. Biz bu hususta gerekli mercilere defalarca başvuruda bulunduk. Söz konusu yıkım sebebiyle müvekkillerim binaya rahatça girip, çıkamamakta ve can güvenliği tehlikeye girmektedir. Yıkımı gerçekleştiren müteahhit, binada oturanların 2 gün farklı bir yerde konaklaması durumunda konaklama masraflarını karşılayacağını beyan etti. Müteahhidin hem çalışan işçilerin hem de çevredeki insanların zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Burada insanların üzerine parçaların düştüğünü, yolların kapatılmadığını görüyoruz. Hurda kapılarla bir şekilde çevre güvenliği sağlanmaya çalışılmış. Bu şekilde bir yıkım insanların can ve mal varlığını tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca bitişik olan binada daire içlerinde yapılan yıkım nedeniyle kapı ve pençelerin camları kırılmakta binada çatlaklar oluşmaktadır" dedi.

"MOLOZLAR HER AN BİR ÇOCUĞUN CANINA ZARAR VEREBİLİR"

Yıkılan binanın karşısında oturan Ayhan Tutulmaz da tedbirlerin yetersiz olduğuna değinerek, sokaktan sık sık öğrencilerin geçtiğini ve birine zarar gelebileceğini kaydetti. Tutulmaz, "Yıkılan binanın karşısındaki binanın sahibiyim. Aşağıda 2 tane okulumuz var. Bu liselere günde 2 kere öğrenciler girip çıkıyor. Buradan düşen molozlar her an bir çocuğun canına da zarar verebilir. Birine zarar geldikten sonra mı müdahale edilecek. Bence yetersiz bir müdahale var" diye konuştu.

Öte yandan, mahalle ve bitişikteki binada oturan sakinlerin tepkisi üzerine yıkım çalışması yapan işçiler saç plakalarla tedbir almaya çalıştı. Kendilerine iş güvenliği ile ilgili sorulan soruları yanıtsız bırakan işçiler, yıkım çalışmalarına devam etti.

TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ
TEDBİRSİZ YIKIM YAN BİNADAKİLERİ TEDİRGİN ETTİ

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Fatma Yücel , Hasan Eren, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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