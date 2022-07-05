Tedirgin hareketleri dolandırılmaktan kurtardı

Nevşehir'de 52 yaşındaki bir kadın; kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir şahsa para gönderecekken, tedirgin tavırlarından şüphelenen polislerce engellendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Sulusaray Beldesi'nde yaşayan S.B.'yi cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir şahıs, hesabının yasa dışı örgütün eline geçtiğini ve bu sorunun çözümü için hesabında bulunan parayı geçici olarak verecekleri hesaba yatırmasını istedi. Yaşadığı beldede banka şubesi bulunmadığını söyleyen S.B., il merkezine gelerek 163 bin lirayı havale etmek istedi. Kadının banka etrafında tedirgin hareket etmesi ise sivil polislerin dikkatini çekti. Polis ekiplerinin çalışmalarında kadını arayanların dolandırıcı olduğu anlaşılırken, 52 yaşındaki kadın da dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR