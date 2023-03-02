Tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı

02.03.2023 22:02

Tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı Deprem bölgesinde pek çok vatandaşın dikkatini çekerek tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı.

Tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı

HATAY - Deprem bölgesinde pek çok vatandaşın dikkatini çekerek tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşlar, Ay'ın etrafındaki halkayı görünce tedirginlik yaşadı. Yeni bir deprem olacağı hissine kapıldıklarını belirten vatandaşların gördüğü Ay'ın etrafındaki çember sosyal medyada da gündem oldu. Yaşanan durumun bir doğa olayı olduğu ve Ay halesi olduğu anlaşıldı.

Ay'ın bu halini ilk kez gördüğünü ifade eden Erkan Çalışkan, "Deprem bölgesi olan İskenderun'da yaşıyoruz. İlk defa Ay'ın bu halini gördük. İlk başta şaşırdık. Daha sonra internette yaptığımız araştırmalar sonucu mevsimsel olarak böyle olduğunu öğrendik" dedi.

Ay halesi

Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay'dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor.

Kaynak: İHA
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İskenderun, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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