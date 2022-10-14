TEDÜ'den toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kapsamlı rapor - Son Dakika
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TEDÜ'den toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kapsamlı rapor

14.10.2022 09:50
TEDÜ'den toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kapsamlı rapor

Dünya Ekonomik Forumu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ancak 132 yıl sonra tamamen yok olacağını hesaplıyor.

Dünya Ekonomik Forumu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ancak 132 yıl sonra tamamen yok olacağını hesaplıyor. TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, eğitimde ve çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair gerçekleştirdiği çalışmaları kapsayan 2021-22 Akademik Yılı Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık her geçen gün artarken, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2022 Küresel Cinsiyet Farklılığı Raporu'nda cinsiyetler arasındaki eşit olmayan koşulların 16 yılda yalnızca yüzde 4 kapandığı belirtiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 132 yıl süreceğine işaret edilen raporda, bu konuda yüzde 76,9 ile Kuzey Amerika'nın en yüksek eşitlik seviyesine sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin de dahil olduğu MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki cinsiyet eşitliği düzeyi ise yüzde 63,4'te kalıyor ve bu bölgedeki kadınlar erkeklerin sahip olduğu yasal hakların yalnızca yarısına erişebiliyor.

TED Üniversitesi'nde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı ve duyarlılığı yüksek bir üniversite ortamı oluşturmak için çalışmalar yürüten Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, 2021-22 Akademik Yılı Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAPSAMINDA SEMİNER VE PODCAST SERİLERİ YAPIYORLAR

Merkez, gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra, iki önemli seminer serisi yürütüyor. Akademide Feminist Köprüler Kurmak Seminerler Serisi, merkez ve çevre üniversitelerdeki feminist çalışmalar yürüten akademisyenler arasında bir diyalog oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Eleştirel Erkeklik Çalışmaları Seminerler Serisi'nde ise, erkeklik üzerine eleştirel çalışmalar yürüten akademisyenlerin sunumlarına yer veriliyor ve bu konuda tartışmalar yürütülüyor. Seminer serilerinin yanında, toplumsal cinsiyet alanına dair pek çok farklı konuyu içeren podcast yayınları gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin, kısmi zamanlı çalışma kapsamında merkez faaliyetlerine dahil olmalarını sağlanıyor. Kış ve yaz dönemi staj programlarının yanı sıra, uluslararası öğrenci değişim programları yoluyla stajyer öğrenci kabul ediliyor. Merkez, aynı zamanda, uygulanan yüksek vergilerin ve ekonomik kriz nedenli fiyat artışlarının beraberinde getirdiği regl yoksulluğu sorunuyla mücadele edebilmek için, TED Üniversitesi'nde belirli miktarda ve erişimin güç olduğu durumlarda kullanılmak üzere ücretsiz hijyenik ped sağlanması için önemli adımlar attı. Bu desteğin sürdürülebilir olması için gereken çalışmalar ise devam ediyor.

TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi tüm faaliyetlerine internet sitesi, sosyal medya hesapları ve yayımlanan raporlarından eşzamanlı takip edilmesini mümkün kılarak, daha fazla insana ulaşabilmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına sunduğu katkıyı çoğaltmayı hedefliyor.


YORUMLAR
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Ringden indi, tribünde uyuyan oğlunu örttü Ringden indi, tribünde uyuyan oğlunu örttü AFAD ortaokul öğrencilerine eğitim verdi AFAD ortaokul öğrencilerine eğitim verdi
Kaynak: DHA

Kuzey Amerika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEDÜ'den toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kapsamlı rapor - Son Dakika

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