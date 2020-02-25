TEDÜ, üniversite öğrencilerini 85 firma ile bir araya getirecek - Son Dakika

TÜRK Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) WanTED Kariyer ve İş Fuarı, 85 firmayı öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, üniversite öğrencileri ve iş arayışındaki mezunlar, alanında uzman firmalarla bir araya gelecek.

TEDÜ WanTED İş ve Kariyer Fuarı, 3 Mart Salı günü üniversitenin Kolej Kampüsü'nde 85 firmayı öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tüm üniversite öğrencilerinin, iş arayışındaki mezunların, hatta lise öğrencilerinin dahi katılım sağlayabileceği fuarda pek çok firma öğrencilerle mülakat yapacak. Ayrıca alanında uzman 14 profesyonel de katılımcılara kariyer dersleri verecek. Workshoplarla renklenecek organizasyonun ön koşulu ise, www.wantedkariyerfuari.com adresinden ziyaretçi katılım formunu doldurmak. Kişiye özel tanımlanan QR kodunu kullanarak WanTED Kariyer ve İş Fuarı'na giriş yapılabilecek. Katılımcılar kendilerine özel açılan sayfadan katılmak istedikleri kariyer derslerine, workshoplar'a ve Sessiz Oda görüşme alanlarına kayıt olabilecek, görüşme yapmak istedikleri markalara öz geçmişlerini gönderebilecekler. Kayıt sonrası kontenjan durumuna göre kendilerine e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.

'ÖNEMLİ OLAN KİŞİNİN EN DOĞRU İŞE ULAŞMASI'

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi ve diğer üniversite öğrencilerini, yeni mezunları ile iş ve staj arayan herkesi, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla aynı çatı altında buluşturmak istediklerini söyledi. Pehlivanoğlu, "Sadece öğrenciler ya da iş arayışında olanlar değil, aynı zamanda, Türkiye'nin önde gelen markalarını da kendini keşfeden, yenilikleri ve değişimleri yakalamaya hazır, fark yaratan çalışma arkadaşı adayları ile tanıştırmayı, doğru ve dinamik insan kaynağı ile buluşturmayı hedefliyoruz. Önemli olan kişinin en doğru işe ulaşırken, firmaların da doğru insan kaynağına ulaşabilmesi. Bu fuar ile hem öğrenci hem markalar kazanacak" dedi.