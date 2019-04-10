TEDxBursa 2019 için Geri Sayım

"Portreler" temasıyla bu yıl 4.kez düzenlenecek ve 1600 kişiyi bir araya getirecek olan etkinliğin bu yılki merakla beklenen konuşmacıları arasında Yeşim Ceren Bozoğlu, Ömer Faruk Sorak, Doç. Dr. Duygu Sağ, Cem Tarık Yüksel, Dr. Anooshirvan Miandiji, Rahim Demirbaş, Arya Su Gülenç ve Barış Sağ gibi heyecan verici isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz üç etkinlikte 32 konuşmacı, 65 etkinlik partneri, 110 gönüllü, 2500'den fazla katılımcı ve 3.000.000'dan fazla izlenme ile gerçekleşen başarılı organizasyonun 2019 yılı biletlerini https://market.bursakultur.com/etkinlik/tedx-bursa-2019 adresinden satın alabilirsiniz.