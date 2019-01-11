Son Dakika Haberleri: Teen Titans Go Miniklerle Buluşuyor

Teen Titans Go Miniklerle Buluşuyor

37 dakika önce

Çocukların sevgilisi Teen Titans Go (Genç Titanlar) karakterleri, yarıyıl tatilinde çocuklar ile buluşacak.

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Çocukların sevgilisi Teen Titans Go (Genç Titanlar) karakterleri, yarıyıl tatilinde çocuklar ile buluşacak.

Cartoon Network'ün sevilen çizgi filmi Teen Titans Go! karakterleri, yarı yıl tatilini keyifle geçirmek isteyen minik misafirlerle Akbatı AVM'de buluşacak. Yapılan bilgilendirmede; 18 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte minik katılımcılar, Raven, Starfire, Beast Boy, Robin, Cyborg'dan oluşan süper kahraman ekibiyle birlikte enerjilerini atabilecekleri keyifli bir gün geçirecekler.

Her yaştan çocuk davetli

3-6 yaş ve 6-9 yaş gruplarına hitap eden oyunlar, yarı yıl tatili boyunca her gün 12.00-18.00 arasında, zemin kat havuz önünde gerçekleştirilecek. Çocuklar, refleks oyunu (Dijital dubalar), hız oyunu (Robin ile taktik zamanı), dijital puzzle tangram (Starfire ile beceri zamanı), enerji zamanı oyunlarıyla enerjilerini doğru aktivitelerle atarken zeka gelişimi, takım çalışması ve el becerilerini destekleme fırsatı da yakalayacaklar. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Genç, Güncel
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