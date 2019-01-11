Teen Titans Go Miniklerle Buluşuyor

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Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

Alex de Souza, Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Jhonny Lucas'a Övgü Yağdırdı

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek