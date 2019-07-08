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Teen Titans Go Otimum'da

1 saat önce

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Cartoon Network'ün sevilen çizgi filmi Teen Titans Go karakterlerini, yarıyıl tatilini keyifle geçirmek isteyen minik misafirleriyle buluşturuyor.

Teen Titans Go Otimum'da, System.String[]
Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Cartoon Network'ün sevilen çizgi filmi Teen Titans Go karakterlerini, yarıyıl tatilini keyifle geçirmek isteyen minik misafirleriyle buluşturuyor.

Optimum, çocuklara tatil armağanı sunmaya devam ediyor. 14 Temmuz tarihine kadar hergün saat 13.00 ile 20.00 arasında, zemin katında kurulan Teen Titans Go oyun alanı, çocukları eğlenceli yolculuğa çıkarıyor.

Çocuklar; 4 etaptan oluşan Teen Titans Go oyun alanında, CannonBall Area bölümünde sünger toplar fırlatan cannonbal mekanizması ile takımlar halinde hedefleri vurarak puan toplamaya çalıyor. Dijital tangram ile tabletlerin yardımıyla renkli hayvan resimleri yapmayı öğreniyor. Dev mikado ile de sırayla çubukları çekip topları düşürmeden sıralarını geçirmeye çalışıyorlar.

Refleks oyunu ile de dijital dubaların üzerinde yanan ışıkları takımlar halinde uygun zamanında söndürmeye çalışan minik ziyaretçiler, ışıkları sönünce sistemden puan topluyorlar.

Çocuklara Teen Titans Go karakterleri eşlik ederken, aileleri de onlarla fotoğraflarını çekip, bu anlarını ölümsüzleştirerek, mutluluklarına ortak oluyorlar. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
Adana, Güncel
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