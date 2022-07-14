Teenage Mutant Ninja Turtles ilk haftadan 1 milyon satışa ulaştı! Steam fiyatı ise yüzde 572 zamlandı - Son Dakika
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Teenage Mutant Ninja Turtles ilk haftadan 1 milyon satışa ulaştı! Steam fiyatı ise yüzde 572 zamlandı

14.07.2022 14:57

Tribute Games Inc.'in geliştiriciliğini üstlenip Dotemu ve Gamera Games'in yayıncılığını yaptığı Beat 'em up tarzı Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ilk haftada 1 milyon satışa ulaştığı bildirilirken Steam fiyatı ise lansman sonrası yüzde 572 zamlandı.

Steam'in kendi kuru ile satışa sunulan Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'in ilk haftadaki başarı sonrası fiyatında da değişikliğe gidildi ve yüzde 572 oranında zamlandı.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 1 MİLYON SATIŞA ULAŞTI

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'in 16 Haziran'da çıkış yapmasının ardından yaklaşık olarak bir haftada 1 milyon satışa ulaştığı bildirildi. Geliştirici Tribute Games'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kaplumbağalara olan sevgimizi paylaşan bu kadar çok insan olduğu için alçakgönüllüyüz." sözlerine yer verdi ve ilk haftada bir milyon satışa ulaştığını bildirdi.

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Teenage Mutant Ninja Turtles ilk haftadan 1 milyon satışa ulaştı! Steam fiyatı ise yüzde 572 zamlandı

STEAM FİYATI YÜZDE 572 ZAMLANDI

Steam'de ilk olarak 36 TL'lik indirimli fiyatı ile satışa sunulan Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, 40TL'ye yükseldi. Bir aylık süre sonrasında enflasyon nedeniyle Steam fiyatında yüzde 572 oranında artış yaşandı. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'ın Steam fiyatı 269,00 TL olarak güncellendi.

Teenage Mutant Ninja Turtles ilk haftadan 1 milyon satışa ulaştı! Steam fiyatı ise yüzde 572 zamlandı

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: SHREDDER'S REVENGE KONUSU

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Dotemu (Streets of Rage 4) ve Tribute Games'deki dövüş uzmanları tarafından size getirilen, zamansız klasik kavga mekaniğine dayanan çığır açan bir oyun sunuyor. Muhteşem piksel sanat ortamlarında ilerleyin ve her biri kendi beceri ve hareketlerine sahip en sevdiğiniz Kaplumbağa ile tonlarca korkunç düşmanı öldürün - her koşuyu benzersiz hale getirin! Bir dövüşçü seçin, rakiplerinizi yenmek için radikal kombinasyonlar kullanın ve nefes kesici aksiyon ve çılgın ninja yetenekleriyle dolu yoğun dövüşleri deneyimleyin. Shredder ve sadık Foot Clan'a karşı tek başına yüzleşirken keskin ol ya da en iyi arkadaşlarını kap ve aynı anda 6 oyuncuya kadar oyna!

Teenage Mutant Ninja Turtles ilk haftadan 1 milyon satışa ulaştı! Steam fiyatı ise yüzde 572 zamlandı
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Teenage Mutant Ninja Turtles, Steam, Zam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Teenage Mutant Ninja Turtles ilk haftadan 1 milyon satışa ulaştı! Steam fiyatı ise yüzde 572 zamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teenage Mutant Ninja Turtles ilk haftadan 1 milyon satışa ulaştı! Steam fiyatı ise yüzde 572 zamlandı - Son Dakika
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