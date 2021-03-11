Yayıncılığını Dotemu ve geliştiriciliğini Tribute Games'in yaptığı Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'i konsollar ve PC için açıkladı. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmazken hangi konsollora geleceği de belirtilmedi.
Street of Rage 4 ve Mercenary Kings'in yanındaki takımlardan bu yeni side-scrolling beat'em up oyunu piksel sanatı grafikler, yepyeni oyun sistemleri ile birlikte iyileştirilmiş eski tarz oynanış, yeni hikaye modu, dört oyunculu multiplayer ve daha fazlasını kullanıcılara sunacak.
Oyunda kullanılan her alet edevat her bir karakteri, araç, silah, eşya ve arka planda direkt olarak 1987'de yayınlanmaya başlanan çizgi diziden esinlendiğini söylemek mümkün.
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Son Dakika › Gamegar › Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge konsollar ve PC için geliyor - Son Dakika