TEF Ligi Hafta 25 En İyi Golleri ve Kurtarışları açıklandı! - Son Dakika

Futbolseverleri ekrana kitleyen TEF Ligi Hafta 25 En İyi Golleri ve Kurtarışları açıklandı. Türkiye Espor Futbol Ligi, golleri ve kurtarışları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine .

En İyi Goller videosuna çıkan oyuncular ise şu şekilde:

Ender Pala - Sakaryaspor

Batuhan Narin - MKE Ankaragücü

Enes Tayyip Kardaş - Kocaelispor

Koray Dağ - Galatasaray

Edoni Bajrami - Beşiktaş

En İyi Kurtarışlar videosuna çıkan oyuncular ise şu şekilde:

Ege Kaplan - Antalyaspor

Doruk Atışkan - Yılport Samsunspor

Mert Gündüz - Hatayspor

Emre Eymur - Bursaspor

Yusuf Enes Düz - Trabzonspor

Bir sonraki hafta paylaşılacak olan "En İyi Goller" ve "En İyi Kurtarışlar" videosuna görüşmek üzere.

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