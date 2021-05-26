Futbolseverleri ekrana kitleyen TEF Ligi Hafta 25 En İyi Golleri ve Kurtarışları açıklandı. Türkiye Espor Futbol Ligi, golleri ve kurtarışları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine .
En İyi Goller videosuna çıkan oyuncular ise şu şekilde:
Ender Pala - Sakaryaspor
Batuhan Narin - MKE Ankaragücü
Enes Tayyip Kardaş - Kocaelispor
Koray Dağ - Galatasaray
Edoni Bajrami - Beşiktaş
En İyi Kurtarışlar videosuna çıkan oyuncular ise şu şekilde:
Ege Kaplan - Antalyaspor
Doruk Atışkan - Yılport Samsunspor
Mert Gündüz - Hatayspor
Emre Eymur - Bursaspor
Yusuf Enes Düz - Trabzonspor
Bir sonraki hafta paylaşılacak olan "En İyi Goller" ve "En İyi Kurtarışlar" videosuna görüşmek üzere.
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Son Dakika › Gamegar › TEF Ligi Hafta 25 En İyi Golleri ve Kurtarışları açıklandı! - Son Dakika