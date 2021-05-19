TEF Ligi Hafta 25 fikstürü yayınlandı! - Son Dakika

Espor futbolseverlerini ekranlara kitleyen TEF Ligi Hafta 25 fikstürü yayınlandı. Türkiye Espor Futbol Ligi, Hafta 25 fikstürünü sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

25. Haftanın fikstürü ise şu şekilde:

19.05.2021 Çarşamba (Bugün)

Sakaryaspor - Çaykur Rizespor (21.30)

Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (22.00)

Antalyaspor - Kocaelispor (22.30)

İstanbulspor - Giresunspor (23.00)

20.05.2021 Perşembe (Yarın)

BB Erzurumspor - Y. Samsunspor (21.30)

Beşiktaş Esports - Galatasaray Espor (22.00)

Hatayspor - Kayserispor (22.30)

Bursaspor - Trabzonspor (23.00)

Haftanın karşılaşmaları Sakaryaspor - Çaykur Rizespor maçıyla başlayıp Bursaspor - Trabzonspor maçı ile son bulacak. Nefesler tutuldu ve sadece maçların başlama saati olan 21.30 bekleniyor. Maçları Asist Gaming YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak ligdeki tüm takımlara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

Bu haber ilginizi çekebilir: