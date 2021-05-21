TEF Ligi Hafta 25 sonrası puan durumu duyuruldu! - Son Dakika

Futbolseverleri ekran başına kitleyen espor turnuva organizasyonu TEF Ligi Hafta 25 maçlarının tamamlanmasıyla puan durumu duyuruldu. Organizasyon puan durumunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine .

Haftaların geçmesiyle birlikte puan durumundaki kıyasıya rekabet artmaya devam ediyor. Öncelikle 25. hafta sonuçlarına ve ardından sıralamaya birlikte göz atalım.

25. Hafta Karşılaşmaları ve Sonuçları

Sakaryaspor 3 - 2 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği 0 - 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor 1 - 2 Kocaelispor

İstanbulspor 1 - 0 Giresunspor

BB Erzurumspor 1 - 1 Yılport Samsunspor

Beşiktaş Esports 1 - 1 Galatasaray Espor

Hatayspor 1 - 0 Kayserispor

Bursaspor 2 - 1 Trabzonspor

Karşılaşmaların bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte puan durumu da kızıştı diyebiliriz. 25. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şu şekilde:

26. hafta karşılaşmalarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın!

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