TEF Ligi Hafta 25 sonrası puan durumu duyuruldu! - Son Dakika

Futbolseverleri ekran başına kitleyen espor turnuva organizasyonu TEF Ligi Hafta 25 maçlarının tamamlanmasıyla puan durumu duyuruldu. Organizasyon puan durumunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine .
Haftaların geçmesiyle birlikte puan durumundaki kıyasıya rekabet artmaya devam ediyor. Öncelikle 25. hafta sonuçlarına ve ardından sıralamaya birlikte göz atalım.
25. Hafta Karşılaşmaları ve Sonuçları
Sakaryaspor 3 - 2 Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği 0 - 1 MKE Ankaragücü
Antalyaspor 1 - 2 Kocaelispor
İstanbulspor 1 - 0 Giresunspor
BB Erzurumspor 1 - 1 Yılport Samsunspor
Beşiktaş Esports 1 - 1 Galatasaray Espor
Hatayspor 1 - 0 Kayserispor
Bursaspor 2 - 1 Trabzonspor
Karşılaşmaların bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte puan durumu da kızıştı diyebiliriz. 25. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şu şekilde:
26. hafta karşılaşmalarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın!
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