TEF Ligi Hafta 27'nin En Değerli 11'i belli oldu - Son Dakika

Futbolseverleri ekranlara kitleyen turnuva TEF Ligi Hafta 27'nin En Değerli 11'i belli oldu. Bu haftanın oyuncularına göz attığımızda oldukça takım çeşitliliği olduğunu görüyoruz.
İsterseniz hemen haftanın en değerli 11'ine birlikte göz atalım:
Emre Şahindaş (Beşiktaş Esports) -Kaleci
Dominik Gulic (Trabzonspor) -Sağ Bek
Kutay Yıldırım (Bursaspor) -Defans
Muhammed Furkan Gürkan (Sakaryaspor) -Sol Bek
Süleyman Çetinkaya (Hatayspor) -Orta Saha
Batuhan Kaan Özkan (Trabzonspor) -Orta Saha
Oğuzhan Bulut (İstanbulspor) -Orta Saha
Tunahan Karaman (Giresunspor) -Sağ Kanat
Alican Özdemir (Bursaspor) -Sol Kanat
Rüzgar Hulki Sertel (BB Erzurumspor) -Forvet
Can Berat Alazoğlu (İstanbulspor) -Forvet
Bir sonraki haftanın en değerli 11 oyuncusu paylaşılana dek görüşmek üzere, hoşça kalın!
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