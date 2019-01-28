Tef Yıldızlar Federasyon Kupası Sona Erdi
11 dakika önce
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Yıldızlar Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.
Türkiye
Eskrim Federasyonu (TEF) Yıldızlar Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.
TEF tarafından Kocaeli
'nde 20-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar U17 Epe- Flöre- Kılıç ve Gençler Flöre kategorilerinden oluşan Federasyon Kupası'nda 331 spocu madalya mücadelesi verdi. Keyifli karşılaşmalara sahne olan yılın ilk Federasyon Kupası, başarılı sporcuların kupalarını almasıyla sona erdi.
Müsabakalar sonucunda; Yıldız Erkek Flöre dalında Neşet Seçer ve Yıldız Kızlar Flöre dalında yarışan Almıla Birçe Durukan birincilik kupasının sahibi oldu. Yıldız Kızlar Kılıç dalında yarışan Beliz Soyak ve Yıldız Erkek Kılıç Emirhan Çiftçi birinci olurken, Genç Kızlar Flöre dalında Alisa İsbir ve Genç Erkekler Flöre dalında Poyraz Tuncer ilk sırada yer aldı. Turnuvanın son iki gününde Yıldız Kızlar Epe dalında Aleyna Kılbaş ve Yıldız Erkek Epe branşında Ahmet Taha Uysal
birincilik kupasının sahibi oldu.
- İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
Teymur Ailesi'nin Acı Günü! Aile Büyüklerini Kaybettiler
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara İçmek Haram, İçenler İmam Olamayacak
CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu