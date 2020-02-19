Tefe iddiasına jandarma el koydu - Son Dakika
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Tefe iddiasına jandarma el koydu

7 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bigadiç ilçesinde S.K., G.K. ve T.G. isimli şahısların tefecilik yaptıkları iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

Tefe iddiasına jandarma el koydu, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bigadiç ilçesinde S.K., G.K. ve T.G. isimli şahısların tefecilik yaptıkları iddiası üzerine operasyon düzenlendi.


Tefecilik iddiası ile yapılan operasyonda şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde; 10 bin 250 TL, 205 Euro, 9 adet çeyrek altın, 3 adet bilezik, 1 adet tapu, 1 adet ajanda, 5 adet para makbuzu, 1 adet açık senet, 17 litre kaçak içki ve 2 adet cep telefonu olmak üzere toplam değeri 45 bin TL olan suç geliri ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bigadiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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