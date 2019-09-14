Son Dakika Haberleri: Tefeci çetesi 1 milyon 107 bin liralık senet imzalatmış
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Tefeci çetesi 1 milyon 107 bin liralık senet imzalatmış

1 saat önce

ADANA'da, borç verdikleri kişilere zorla senet imzalattıran ardından da ölümle tehdit eden çetenin, 82 kişiye toplam 1 milyon 107 bin TL değerinde senet imzalattığı ortaya çıktı.

Tefeci çetesi 1 milyon 107 bin liralık senet imzalatmış, System.String[]
ADANA'da, borç verdikleri kişilere zorla senet imzalattıran ardından da ölümle tehdit eden çetenin, 82 kişiye toplam 1 milyon 107 bin TL değerinde senet imzalattığı ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda çıkar amaçlı suç örgütü kurup, yüksek faizle borç verdikleri belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Dün sabah, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler,  10 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. 7 şüphelinin yakalanması için aramalar sürerken baskın düzenlenen evlerde 82 kişiye imzalatılan 1 milyon 107 bin liralık senet ele geçirildi. Ayrıca 4 silah ve bunlara ait çok sayıda mermi bulundu.
Adana'ya getirilen şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle borç verdikleri, borçlarını ödemeyenleri ise ölümle tehdit ve darbettikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:02 Kaynak: DHA
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