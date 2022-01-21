Üye Girişi
TEFECİ MAĞDURU, 2 BİN LİRA BORÇ İÇİN 14 BİN 400 LİRA ÖDEYİP SENEDİ ALAMAMIŞ - Son Dakika

TEFECİ MAĞDURU, 2 BİN LİRA BORÇ İÇİN 14 BİN 400 LİRA ÖDEYİP SENEDİ ALAMAMIŞ

21.01.2022 11:54

ADANA'da faizle borç vererek çek ve senet teminatıyla 47 kişiyi mağdur edip 1 milyon 700 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen Hakkı Ö. (72) ile Mehmet Ö. (46) gözaltına alındı.

ADANA'da faizle borç vererek çek ve senet teminatıyla 47 kişiyi mağdur edip 1 milyon 700 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen Hakkı Ö. (72) ile Mehmet Ö. (46) gözaltına alındı. Hakkı Ö.'nün, 3 yıl önce Mehmet S.'ye 2 bin TL borç verdiği, karşılığında boş senet aldığı tespit edildi. Bugüne kadar 14 bin 400 TL ödeyen Mehmet S.'nin ise senedi geri alamadığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 47 kişiyi mağdur ederek 1 milyon 700 bin TL'lik vurgun yapan 2 kişiyi deşifre etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, şafak vakti adreslere yapılan baskında çiftçi Hakkı Ö. ile oto galerici Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 337 bin 250 TL tutarında 22 senet, 4 çek fotokopisi, 80 boş senet ve 5 çek defteri, 21 bin 500 TL, farklı kişilere ait tapu belgesi ve araç satış sözleşmeleriyle alacak notlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

1 KİŞİYE TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden Hakkı Ö.'nün, 3 yıl önce Mehmet S.'ye 2 bin lira borç verdiği ve karşılığında boş senet aldığı belirlendi. Mehmet S.'nin bu zamana kadar 14 bin 400 TL ödediği ancak senedi geri alamadığı belirtildi. Ayrıca Hakkı Ö.'nün, evinden çıkan senetlerle ilgili, "Faiz karşılığı para vermiyorum. Senetleri, borç karşılığı teminat olarak aldım" dediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hakkı Ö. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

TEFECİ MAĞDURU, 2 BİN LİRA BORÇ İÇİN 14 BİN 400 LİRA ÖDEYİP SENEDİ ALAMAMIŞ
TEFECİ MAĞDURU, 2 BİN LİRA BORÇ İÇİN 14 BİN 400 LİRA ÖDEYİP SENEDİ ALAMAMIŞ
TEFECİ MAĞDURU, 2 BİN LİRA BORÇ İÇİN 14 BİN 400 LİRA ÖDEYİP SENEDİ ALAMAMIŞ
TEFECİ MAĞDURU, 2 BİN LİRA BORÇ İÇİN 14 BİN 400 LİRA ÖDEYİP SENEDİ ALAMAMIŞ

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Kaçakçılık, İcra, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEFECİ MAĞDURU, 2 BİN LİRA BORÇ İÇİN 14 BİN 400 LİRA ÖDEYİP SENEDİ ALAMAMIŞ - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: TEFECİ MAĞDURU, 2 BİN LİRA BORÇ İÇİN 14 BİN 400 LİRA ÖDEYİP SENEDİ ALAMAMIŞ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement