Tefeci Mağduru Emekli Konuştu

Adana
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Emekliler Derneği Yüreğir
Şubesi'ne kayıtlı olan borç batağındaki emekli vatandaşların, kömür almış gibi yaparak karşılığında para aldıkları ortaya çıktı. Derneğe kayıtlı Kasım Akıncı (66) isimli emekli vatandaş, "2 ton kömür aldık diye imza atarak, karşılığında bin 500 lira para alıyorduk. İhtiyacım olduğu için bu yola başvurdum" dedi.
Adana'da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticileri, derneğe kayıtlı borç batağındaki emekli vatandaşları tuzağa düşürdü. Derneğin Yüreğir Şubesi, borcu olan emeklilerin maaş kartlarını alarak ortak hareket ettiği odun-kömür işletmecisiyle kömür satmış gibi fatura kesti. Fatura bedelini taksitlerle tahsil eden dernek yöneticileri, paranın bir bölümünü zimmetlerine geçirdiği öğrenildi.
Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi'ne kayıtlı olan 66 yaşındaki Kasım Akıncı, kredi borcu olduğu için 2 bin lira maaşının tamamını alamadığını ve borçlarını ödemek için kendilerini derneğe kayıtlı bir kişinin kömür almış gibi yaparak karşılığında para alabileceklerini söylediğini belirtti. Derneğin vermesi gereken 2 ton kömürü almış gibi imza atarak, karşılığında bin 500 lira para aldıklarını anlatan Akıncı, "2-3 ton kömür almış gibi imza atıyoruz. Bu kömürlerin ederinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Sadece bize verdikleri parayı alıyoruz. Normalde kömür almamız gerekirken alamıyoruz, karşılığında para alıyoruz" dedi.
Vefat eden hanımının rahatsız olduğunu ve ihtiyaçları olduğu için bu yola başvurduğunu ifade eden Akıncı, "2 yıldır, 4 ayda bir olmak üzere 2 ton kömür almış gibi yaparak, bin 500 lira para alıyoruz. Adana çok sıcak ama mecburen yaz aylarında da böyle yapıyorduk. Sağdan soldan borç almamak için bunu yapıyordum" diye konuştu.
Öte yandan ihtiyacı olan ve borçları olduğu için maaşlarını tam alamayan emeklileri dolandırdıkları iddia edilen Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi M.K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanırken, diğerleri denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA