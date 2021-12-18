Üye Girişi
TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI - Son Dakika

TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

18.12.2021 11:12

İZMİR'de bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler alan ve cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarına çok yüksek faizlerle tahsil eden 'Tefeci Menize' olarak bilinen çeteye...

İZMİR'de bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler alan ve cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarına çok yüksek faizlerle tahsil eden 'Tefeci Menize' olarak bilinen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler alan ve cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarına çok yüksek faizlerle tahsil eden Konak ilçesinde Yenişehir ve Tepecik bölgelerinde 'Tefeci Menize' olarak bilinen 6'sı kardeş toplamda 7 şüpheliye operasyon düzenledi. Teknik ve takibin ardından 12 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda S.M, C.M, E.M, Ş.M, Ş.M, B.K, N.K yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 165 senet, mağdurlara ait ait kayıtlarını bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, satış Belgeleri, icra evrakları, 2 bong düzeneği ve 5 gram metanfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M., Ş.M., C.M., B.M. tutuklanırken N.K. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Kredi, İzmir, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:14 Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi
11:08 Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: "Tantanacı" kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar
11:07 Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum
11:06 Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı
10:56 Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor
10:51 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kur farkı yorumu: İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
10:25 Hani Beşiktaş'a gelecekti? Portekizli hoca masadan kalktı
10:23 Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı
Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti         
11:16
Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: "Tantanacı" kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: "Tantanacı" kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar         
11:08
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 11:20:10. #1.12#
SON DAKİKA: TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement