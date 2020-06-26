'Tefeci' operasyonda 6 tutuklama - Son Dakika

'Tefeci' operasyonda 6 tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen günlerde Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen 'tefeci' operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen günlerde Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen 'tefeci' operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'tefecilik' soruşturması kapsamında yapılan çalışmada; Çarşamba ilçesinde KOM, Narkotik, Asayiş, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 5 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 288 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 37 adet tüfek kartuşu, 43 bin TL dosya kapsamında değerlendirilen para, 3 gram esrar, 6136 SKM kapsamında 1 adet kılıç ve 1 adet şiş, operasyon kapsamında değerlendirilen çok sayıda çek, senet, ajanda ve noter devir evrakları bulunmuştu. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusu tamamlanan 8 kişi serbest bırakılmıştı.


Çarşamba Adliyesine sevk edilen 12 kişiden A.M., K.M. Ş.M., S.M. E.Y. ve H.E. tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderilirken, diğer 6 kişi ise serbest bırakıldı. - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tefeci' operasyonda 6 tutuklama - Son Dakika
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