Son Dakika Haberleri: Tefeci operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tefeci operasyonu

18 dakika önce

Gaziantep'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli, 15 ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait olduğu tespit edilen çok sayıda tapu, senet ve evrak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tefeci operasyonu
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



82 yaşındaki sapık, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! İsveç'te iş görüşmeleri 'Tengai' adlı yapay zekalı robot ile gerçekleştirilmeye başlandı Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler İş yerinde cinsel istismara tutuklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:38:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tefeci operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]