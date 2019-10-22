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Tefeci operasyonu 4 gözaltı

1 saat önce

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekiplerinin Çerkezköy'de düzenlediği operasyonda 4 şüpheli, tefecilik yaptıkları iddiası ile gözaltına alındı.

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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekiplerinin Çerkezköy'de düzenlediği operasyonda 4 şüpheli, tefecilik yaptıkları iddiası ile gözaltına alındı.


Çerkezköy'de bir operasyon gerçekleştiren Çorlu KOM ekipleri tefecilik yaptıkları ve tehdit suçunu işledikleri iddiası ile A.T., İ.A., F.A. ve N.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama yapan polis ekipleri 4 şüpheliyi emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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