Tefeci operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
Tefeci operasyonu şüphelileri adliyede (2)
1 TUTUKLAMAAdıyaman'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 TUTUKLAMA
Adıyaman'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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17.06.2020 22:31:00. #1.13#
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