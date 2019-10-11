Son Dakika Haberleri: Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi adliyede

Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi adliyede

37 dakika önce

Samsun polisinin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi adliyede, System.String[]

Samsun polisinin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah İlkadım ilçesinde "tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş yeri kurşunlama" suçlarından 3 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 1 milyon liradan fazla senetler, dijital materyaller, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 28 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ve 20 bin lira para ele geçirildi.


Olayla ilgili K.F., A.F., K.F. ile M.Ç. ve G.Ç. adlı kadınlarla yaşları 18'den küçük K.M. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. G.Ç. adlı kadın ile A.F. ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, Çocuk Şube Müdürlüğündeki K.M. ve E.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan K.M. ve K.F. ile M.Ç. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]