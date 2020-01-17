Tefeci operasyonuna 8 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tefeci operasyonuna 8 tutuklama - Son Dakika

Tefeci operasyonuna 8 tutuklama

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde "tefecilik ve yağma suçları" işledikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

Tefeci operasyonuna 8 tutuklama, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde "tefecilik ve yağma suçları" işledikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Salı günü 06.30'da önceden tespit edilen adreslere eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. 21 şahsın yakalanmasına yönelik suç delillerinin elde edilmesinden sonra Adana il merkezinde 2 ikamete, Kozan'da 19 ikamete ve 10 iş yeri olmak üzere toplam 31 ayrı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 13 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 12 kişi ise sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Savcıya ifade veren şüpheliler tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç., C.K., İ.D., M.K., M.Ö., M.B., M.D., R.D. tutuklandı. A.T., S.S. ve Y.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADANA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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