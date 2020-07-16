Tefeci operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Tefeci operasyonunda 2 tutuklama Muğla'nın Milas ilçesi ile Denizli'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tefeci operasyonunda 2 tutuklama

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MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi ile Denizli'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. tutuklandı

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla'nın Milas ilçesi ile Denizli merkezde eş zamanlı 5 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Milas'ın Çomakdağ Mahallesi'nde tefecilik yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametgahlarında, araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 75 adet av tüfeği fişeği, 51 adet senet kağıdı, 3 adet ibraname, 4 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar ve 11 adet borç defteri ele geçirildi. 13 mağdur şahıs tespit edilirken, şüpheliler M.D.A., M.A., A.Ö. ve A.Y.A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan baba ve oğul oldukları öğrenilen M.D.A. ile M. A. tutuklanırken, A.Y.A. adli kontrol ile serbest kaldı. A. Ö. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Denizli, Muğla, Milas, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tefeci operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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