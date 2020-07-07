Tefeci operasyonunda 4.5 milyonluk senet ele geçirildi - Son Dakika

Tefeci operasyonunda 4.5 milyonluk senet ele geçirildi

Tefeci operasyonunda 4.5 milyonluk senet ele geçirildi Adana'da polisi 177 kişiye yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye şafak vakti yaptığı operasyonda 4.

Tefeci operasyonunda 4.5 milyonluk senet ele geçirildi

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Adana'da polisi 177 kişiye yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye şafak vakti yaptığı operasyonda 4.5 milyonluk senet ele geçirdi

ADANA - Adana'da polisi 177 vatandaşa yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen "Elmastaş" grubu olarak bilen şebekeye şafak vakti yaptığı operasyonda 4.5 milyonluk senet ele geçirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında "Elmastaş" grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

Yapılan takipler sonucunda şebekenin 177 vatandaşa faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı. Ayrıca şebekede tehdit işlerini kadınların yaptığı belirlendi. Polis yaptığı bu tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı tefecilik ve yağma yaptığı öne sürülen 24 zanlının yakalanması için operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Zanlıların adreslerinin çoğunun rezidans olması dikkat çekerken operasyonda 9'u kadın olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4.5 milyon lira tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira nakit para, 312 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, 8 başka iş yerine ait kaşeler ve çok sayıda dijital malzemeler ele geçirildi. Ayrıca zanlıların banka hesaplarına bloke koyularak hesap hareketliğinin ve ne kadar para olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirlendi.

Zanlıların emniyette sorgulamaya başlandığı önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Firari 4 zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Banka, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tefeci operasyonunda 4.5 milyonluk senet ele geçirildi - Son Dakika
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