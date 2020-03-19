Tefeci operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika
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Tefeci operasyonunda 7 gözaltı

6 saat önce

Tefeci operasyonunda 7 gözaltı Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik yapan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Tefeci operasyonunda 7 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik yapan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, kumar oynanması için yer imkanı sağlama ve uyuşturucu madde temin etmek ile kullanmak suçlarını işledikleri değerlendirilen 7 şüpheli şahsa yönelik Susurluk ilçesi ve İstanbul'u kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 7 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet el yapımı tabanca ve 7 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet tarihi eser kapsamında olan sikke, tefecilik amacı ile kullanıldığı düşünülen not kağıtları, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:18 Kaynak: İHA

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