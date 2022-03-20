Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

20.03.2022 12:31
Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Operasyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde tefecilik yaptığı tespit edilen 6 kişiye yönelik yapılan operasyonda 5 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 5 adet gümrük kaçağı telefon, araç satış sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden

E.Ç., M.Ç. ve S.Ç., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, A.B., isimli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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