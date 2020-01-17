Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde şafak operasyonuyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde şafak operasyonuyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 2, Kozan ilçesinde 19 ev ve 10 iş yeri olmak üzere toplamda 31 ayrı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Kozan Adliyesine getirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, bazı zanlıların yakınları gazetecilere saldırdı.


Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]