Tefeci şebekeyi "anne" yönetiyormuş - Son Dakika
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Tefeci şebekeyi "anne" yönetiyormuş

16.03.2022 09:56
Tefeci şebekeyi "anne" yönetiyormuş

Adana'da tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklanırken, tefeci şebekeyi annenin yönettiği ve faizine para ödemeyenleri tehdit ettiği öne sürüldü.

Adana'da tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklanırken, tefeci şebekeyi annenin yönettiği ve faizine para ödemeyenleri tehdit ettiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi sıkıntıya düşen 52 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet ve çek alan, gününde ödeme yapmadıkları için de tehdit edip haklarında icra takibi başlatarak, 70 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik 9 Mart'ta operasyon düzenledi. Ekipler, 14 adrese eş zamanlı baskın yaparak 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Kalan 1 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Adile ve kocası Fikret D. oğulları R.D., M.D. ve yakınları V.K., S.F. ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Adile ve Fikret D. tutuklanırken, diğer üç şüpheli para cezası verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Adile ve Fikret D.'nin uzun süredir tefecilik yoluyla haksız kazanç sağladıkları, faizle borç verdikleri kişilerden tehdit yoluyla ve evlerini basarak geri ödeme aldıkları öğrenildi. Tefeci şebekeyi ise anne Adile D.'nin yönettiği öne sürüldü. Adile D.'nin faize para verdiği kişiler ödeme yapmadığı zaman tehdit ederek zorla para aldığı ve hakaret ettiği de iddia edildi. Ayrıca zanlıların evlerindeki aramalarda, 24 adet 967 bin 650 TL tutarında senet, 2 adet 504 bin dolar tutarında senet, 2 adet 520 bin TL tutarında çek, 186 bin 320 TL para, 74 bin 600 dolar, 28 bin euro, 52 adet farklı şahıslara ait tapu aslı ve fotokopisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. - ADANA

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tefeci şebekeyi 'anne' yönetiyormuş - Son Dakika


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