Tefecilerden borçlarını ödeyemeyen vatandaşa akılalmaz tehdit: Gelip karını kaçırırız - Son Dakika

Tefecilerden borçlarını ödeyemeyen vatandaşa akılalmaz tehdit: Gelip karını kaçırırız

08.02.2021 09:57
Tefecilerden borçlarını ödeyemeyen vatandaşa akılalmaz tehdit: Gelip karını kaçırırız, System.String[]

Adana'da düzenlenen tefeci operasyonunda tutuklanan 6 zanlının yüzde 100 faizle borç para verdiği vatandaşlar geri ödeyeme yapamayınca "Karını kaçırır, çocuklarını öldürürüz" diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Bir iş insanının 6.5 milyon lira para aldığı ödemek için bütün gayrimenkulünü tefecilere vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti.

21 MİLYON TUTARINDA SENET VE ÇEK BULUNDU

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 2 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin K., eşi Meltem, kardeşi Hasan, yeğeni Selçuk K. ile Teoman K., İbrahim G., Abdurrahman D., Abdülaziz D. k, Ufuk G., İbrahim K., Cumali D., Tahir Y., Ahmet ile oğlu Mustafa K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 21 milyon 593 bin 629 TL tutarında 473 senet ve çek, alacak notlarının bulunduğu 15 defter, 18 araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"GELİP KARINIZI ALIRIZ"

Şebekenin, tefecilik yaparken yıllık yüzde 100, aylık ise yüzde 25'lere varan faizle para verdikleri, parasını ödeyemeyen kişilerin ev, arsa gibi değerli taşınmazlarına el koydukları, bu şekilde ödeme yapmayanları "karınızı gelir alırız, dağa kaldırırız, çocuklarınızı öldürürüz" diyerek tehdit ettikleri öğrenildi. Kentteki iş insanlarının şebekenin ağına düştükleri, ödeyemediği borçları başka isimlerden aldıkları borçlarla ödemeye çalıştıkları belirlendi.

10 ARSASINI DEVRETMİŞ

Kentte kuyumculuk yapan Abdulaziz Ç.'nin ise adım adım borç batağına sürüklendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Abdulaziz Ç.'nin, operasyonda gözaltına alınan İbrahim G.'den 120 bin TL borç aldığı, buna karşılık da 200 bin TL'lik çek verdiği öğrenildi. Abdulaziz Ç.'nin borcunu ödeyemeyince, zanlı tarafından tanıştırıldığı Mustafa K.'den 2 milyon TL para aldığı, karşılığında da tefecinin oğlu Ahmet K.'ye 3.5 milyon TL'lik 10 adet arsasını devrettiği belirlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Borçları ödenemeyecek düzeye gelen Abdulaziz Ç., şebekenin yönlendirmesiyle diğer tefecilerden de borç almaya devam ettiği öğrenildi. Abdulaziz Ç.'nin, daha sonra tanıştığı Cumali D.'den 400 bin TL borç alıp karşılığında 1.5 milyon TL'lik çek, başka bir tefeci Abdulaziz D. 'den 500 bin lira borç alıp karşılığında 750 bin TL değerindeki iki arsa, diğer tefeciler Abdurrahim D. 'den 200 bin TL karşılığında 300 bin TL'lik çek, Hasan K. 'dan ise 200 bin TL karşılığında da 270 bin TL'lik çek verdiği öğrenildi. Toplamda iş insanının 6.5 milyon lira nakit ve çok sayıda arsasını kaybettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin, kardeşi Hasan K. ile Teoman K., İbrahim G., Abdurrahim D. ve Abdülaziz D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tefecilerden borçlarını ödeyemeyen vatandaşa akılalmaz tehdit: Gelip karını kaçırırız

Adana Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Adana, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tefecilerden borçlarını ödeyemeyen vatandaşa akılalmaz tehdit: Gelip karını kaçırırız - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya açık mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Kısıtlamada yakalanan vatandaş önce basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarıldı Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi; Kartal'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı Kıvırcık Ali'nin kızının, babasının vasiyetini vücuduna dövme yaptırdığı ortaya çıktı
Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı         
10:00
Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı         
09:36
Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor         
09:26
Kemal Danabaş'tan derbi sonrası G.Saray'a sert tepki: Bu, yıllardır yaptıkları riyakarlık Kemal Danabaş'tan derbi sonrası G.Saray'a sert tepki: Bu, yıllardır yaptıkları riyakarlık         
09:14
Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 14 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 14 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var         
08:43
Oyuncu Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu         
08:07
Gonca Vuslateri, ısrarla eski sevgilisi Hakan Altun'u soran spikere sitem etti: Tutturdunuz Hakan da Hakan Gonca Vuslateri, ısrarla eski sevgilisi Hakan Altun'u soran spikere sitem etti: Tutturdunuz Hakan da Hakan         
07:38
Kayserispor, B.B. Erzurumspor'un Ackah'ın şaibe yaptığı iddiasına yanıt verdi Kayserispor, B.B. Erzurumspor'un Ackah'ın şaibe yaptığı iddiasına yanıt verdi         
23:23
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 10:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tefecilerden borçlarını ödeyemeyen vatandaşa akılalmaz tehdit: Gelip karını kaçırırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei