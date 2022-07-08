Denizli'de güvenlik güçleri tefecilik suçunun önlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşa borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle parayı geri alan 2 kişinin yeri tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Aramalarda 9 tane suçta kullanılan çek ve 2 tane ise mali belge ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tefeciler Denizli'de yakayı ele verdi - Son Dakika

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