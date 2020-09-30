Tefeciler, senedi imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar (2) - Son Dakika

Tefeciler, senedi imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar (2)
O PİTON HAYVANAT BAHÇESİNDEAntalya'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütü üyelerinin, zorla senet imzalatmak istedikleri kişileri korkutmak için kullandığı yaklaşık 2 metrelik kral piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
O PİTON HAYVANAT BAHÇESİNDE
Antalya'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütü üyelerinin, zorla senet imzalatmak istedikleri kişileri korkutmak için kullandığı yaklaşık 2 metrelik kral piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Hayvanat bahçesindeki diğer yılanların da yaşadığı Sürüngen Evi'nde sergilenen piton, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Piton, bundan sonraki hayatına Antalya Hayvanat Bahçesi'nde devam edecek.
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