Tefecilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tefecilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Tefecilerden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tefecilik operasyonunda 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Tefecilerden 2'si tutuklandı, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tefecilik operasyonunda 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Polis ekipleri tefecilik yaptıkları gerekçesiyle Adıyaman ve İstanbul'da 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A. Y., T. D. ve M. A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.


A.Y. ve T. D. isimli şahıslar mahkeme tarafından tutuklanırken, M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:59 Kaynak: İHA
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