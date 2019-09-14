Son Dakika Haberleri: Tefecilere Adana merkezli operasyon: 10 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tefecilere Adana merkezli operasyon: 10 gözaltı

1 saat önce

Tefecilik yöntemiyle insanları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıran 10 kişi yakalandı.

Tefecilere Adana merkezli operasyon: 10 gözaltı, System.String[]

Tefecilik yöntemiyle insanları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıran 10 kişi yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün tefecilik yöntemiyle yüksek faizle insanları borçlandırıp, borcunu ödeyemeyen insanları da tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattırdıkları yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren ekipler Adana merkezli İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplamda 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan operasyonda, 4 tabanca, 5 şarjör, 235 fişek ve 1 milyon 107 bin TL'lik 82 adet senet ele geçirildi. Firar 7 kişinin aranması sürüyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş
9 ilde yeşil reçete çetesine operasyon düzenlendi! Binlerce ilaç ele geçirildi Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir FETÖ'nün TSK yapılanmasına 54 ilde ve KKTC'de operasyon! 222 muvazzaf askere gözaltı kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 11:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tefecilere Adana merkezli operasyon: 10 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]