TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ - Son Dakika

ADANA'da faizle para vererek 68 kişiden 10 milyon 350 bin TL

haksız kazanç elde ettiği belirlenen, polisin düzenlediği operasyonla çökertilen şebekenin, ağına düşen tornacı Özcan Y.'yi, 35 bin liralık borcunu ödeyemeyince kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettikleri ortaya çıktı. Kaçırılıp, bir depoya götürülerek yaklaşık 4 saat boyunca işkence yapılan Özcan Y.'nin, ailesini de alarak kenti terk ettiği belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye, faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin TL haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 25 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın gözaltı kararı çıkarmasının ardından harekete geçti. 28 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, şüphelilerden 24'ün gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için de ekipler çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, biri kurusıkı, 3 tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarın 15 kişiden 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN TORNACIYI AİLESİYLE TEHDİT ETTİLER

Şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerden Atılım K. ile arkadaşı Uğur G.'nin, kentte tornacılık yapan Özcan Y.'ye yüzde 20 faizle 6 bin lira para verdiği, daha sonra da 35 bin lira istediği belirlendi. Şüphelilerin, borucunu ödeyemeyen Özcan Y.'yi iş yerine sık sık gidip kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit edip malzemelere zarar verdikleri tespit edildi.

4 SAAT SÜREN İLAÇLI İŞKENCE

Tefecilerin 21 bin lira ödemesi durumunda borcu kapatacaklarını söylediği Özcan Y.'nin bir akrabası, parayı vermemesini söyledi. Bunu duyan tefecilerin, Özcan Y.'yi kaçırıp bir depoya götürdüğü, burada başına silah dayayıp uyuşturucu hap verdikleri, Bu ilacı iç, kafan güzel olur. Ondan sonra bize parayı vermemeni söyleyen akrabanı öldür. Sen de kurtulursun, biz de kurtuluruz dediği öne sürüldü. Ancak Özcan Y.'nin, 4 saat boyunca süren ilaçlı işkenceye dayanıp borcunu ayda 2 bin 500 lira gecikme faiziyle ödemeyi kabul ederek tefecilerden kurtulduğu belirtildi.

KENTTEN KAÇTI

Sonraki süreçte Özcan Y.'nin, hem borcunu hem de aylık 2 bin 500 lira faizi ödeyemediği, bunun üzerine de ailesini de alıp kentten kaçtığı saptandı. Bunu öğrenen iki şüphelinin Özcan Y.'nin iş yerine gidip zarar verdiği tespit edildi.