Üye Girişi
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ - Son Dakika

TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ

03.06.2021 11:38

ADANA'da faizle para vererek 68 kişiden 10 milyon 350 bin TLhaksız kazanç elde ettiği belirlenen, polisin düzenlediği operasyonla çökertilen şebekenin, ağına düşen tornacı Özcan Y.'yi, 35 bin liralık borcunu ödeyemeyince kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettikleri ortaya çıktı.

ADANA'da faizle para vererek 68 kişiden 10 milyon 350 bin TL

haksız kazanç elde ettiği belirlenen, polisin düzenlediği operasyonla çökertilen şebekenin, ağına düşen tornacı Özcan Y.'yi, 35 bin liralık borcunu ödeyemeyince kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettikleri ortaya çıktı. Kaçırılıp, bir depoya götürülerek yaklaşık 4 saat boyunca işkence yapılan Özcan Y.'nin, ailesini de alarak kenti terk ettiği belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye, faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin TL haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 25 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın gözaltı kararı çıkarmasının ardından harekete geçti. 28 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, şüphelilerden 24'ün gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için de ekipler çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, biri kurusıkı, 3 tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarın 15 kişiden 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN TORNACIYI AİLESİYLE TEHDİT ETTİLER

Şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerden Atılım K. ile arkadaşı Uğur G.'nin, kentte tornacılık yapan Özcan Y.'ye yüzde 20 faizle 6 bin lira para verdiği, daha sonra da 35 bin lira istediği belirlendi. Şüphelilerin, borucunu ödeyemeyen Özcan Y.'yi iş yerine sık sık gidip kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit edip malzemelere zarar verdikleri tespit edildi.

4 SAAT SÜREN İLAÇLI İŞKENCE

Tefecilerin 21 bin lira ödemesi durumunda borcu kapatacaklarını söylediği Özcan Y.'nin bir akrabası, parayı vermemesini söyledi. Bunu duyan tefecilerin, Özcan Y.'yi kaçırıp bir depoya götürdüğü, burada başına silah dayayıp uyuşturucu hap verdikleri, Bu ilacı iç, kafan güzel olur. Ondan sonra bize parayı vermemeni söyleyen akrabanı öldür. Sen de kurtulursun, biz de kurtuluruz dediği öne sürüldü. Ancak Özcan Y.'nin, 4 saat boyunca süren ilaçlı işkenceye dayanıp borcunu ayda 2 bin 500 lira gecikme faiziyle ödemeyi kabul ederek tefecilerden kurtulduğu belirtildi.

KENTTEN KAÇTI

Sonraki süreçte Özcan Y.'nin, hem borcunu hem de aylık 2 bin 500 lira faizi ödeyemediği, bunun üzerine de ailesini de alıp kentten kaçtığı saptandı. Bunu öğrenen iki şüphelinin Özcan Y.'nin iş yerine gidip zarar verdiği tespit edildi.

TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ

Adana Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, Türk Lirası, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti         
13:10
Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış         
13:06
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı         
12:27
Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!         
12:10
Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var         
12:09
Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı         
11:51
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:31:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TEFECİLERE BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE, TEHDİTLERE DAYANAMAYIP AİLESİYLE BİRLİKTE KENTİ TERK ETMİŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement